У Соединенных Штатов есть лишь около 25% ракет-перехватчиков для Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона, после того как в последние месяцы были исчерпаны запасы на Ближнем Востоке.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на слова четырех осведомленных собеседников, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, запасы ракет для Patriot сократились настолько, что в Пентагоне забеспокоились, что это может поставить под угрозу потенциальные военные операции США, и заместитель министра обороны Стивен Файнберг санкционировал приостановление поставок, пока они проверяют, куда отправляется оружие.

Отметим, американский президент Дональд Трамп заявил, что "пришлет еще оружия" Украине, хотя не уточнил, будет ли среди него система Patriot, а также сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, что он не несет ответственности за остановку поставок оружия и что он поручил пересмотреть запасы оружия США, но вроде бы не приказывал их замораживать.

Однако решение о прекращении поставок, принятое в прошлом месяце, как сообщили собеседники, было в значительной степени основано на данных глобальной системы отслеживания боеприпасов Пентагона, которая используется для определения минимального уровня боеприпасов, необходимого для выполнения оперативных планов Вооруженных сил США.

Согласно данным системы, запасы ряда критически важных боеприпасов в течение нескольких лет, с момента начала оказания военной помощи Украине администрацией бывшего президента США Джо Байдена, были ниже этого минимального уровня.

По словам собеседников, администрация Трампа начала проверку исчерпанных запасов ракет для Patriot и других боеприпасов примерно в феврале. Обсуждения ускорились после того, как США развернули больше перехватчиков на Ближнем Востоке для поддержки кампании против хуситов и в Израиле.

Ситуация также обострилась после решения Трампа бомбить ядерные объекты Ирана в прошлом месяце, когда США выпустили около 30 ракет Patriot для перехвата иранских баллистических ракет.

Недавнее исчерпание запасов ракет для Patriot и других боеприпасов стало основой "рекомендательной записки" заместителя министра обороны по вопросам политики Элбриджа Колби, в которой было изложено несколько вариантов сохранения вооружения и которая была направлена в офис Файнберга.

Поэтому, по словам собеседников, Файнберг принял соответствующее решение, а министр обороны Пит Хегсет затем утвердил его.

Представители Белого дома и Пентагона подтвердили, что некоторые поставки будут восстановлены по указанию Трампа, но не уточнили, будут ли среди оружия, которое направляется в Украину, боеприпасы, запасы которых "критически низкие".

США поставляют оружие в Украину по двум основным каналам: путем сокращения запасов Министерства обороны и через Инициативу по безопасности Украины (USAI), в рамках которой Министерство обороны оплачивает подрядчикам производство оружия для Украины.

По словам собеседников, оба механизма передачи оружия должны были пострадать от замораживания, поскольку Пентагон предоставляет приоритет пополнению своих запасов с помощью тех же подрядчиков, которые производят оружие для Украины в рамках программы USAI.

Обратим внимание, ранее некоторые СМИ писали, что Хегсет единолично распорядился остановить передачу Украине некоторых типов вооружения, несмотря на результаты военного анализа, согласно которым эти поставки не будут представлять угрозы боеготовности США.

Отметим, 8 июля в Пентагоне объявили, что по поручению президента Дональда Трампа США направляют Украине дополнительное оборонительное оружие.

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