У Німеччині кажуть, що загроза з боку Путіна виправдовує зростання витрат на оборону

Німецький міністр фінансів Ларс Клінгбайль виправдав значне збільшення військових витрат Німеччини, заявивши, що це необхідно для протистояння загрозі з боку російського правителя Владіміра Путіна і для того, щоб німецькі діти ніколи не зазнали війни.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить Bloomberg.

Представляючи Бундестагу фінансовий план на 2025 рік, Клінгбайль сказав, що "мир в Європі знаходиться під загрозою" і що збройні сили терміново потребують інвестицій після того, як в останні десятиліття вони були "паралізовані бюджетною економією".

"Я знаю, як важко багатьом людям змиритися з тим, що війна повернулася до Європи. Але наша власна сила є необхідною умовою для того, щоб ми могли повернутися до справжнього миру в Європі, де кордони не можуть бути змінені силою", – сказав міністр.

За його словами, в уряді не хочуть, щоб "жодна дитина в нашій країні коли-небудь зазнала війни, і ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб цього досягти".

Нагадаємо, данська прем’єрка Метте Фредеріксен заявила, що скорочення витрат на оборону в Європі за останні 30 років було великою помилкою.

Як відомо, 25 червня держави-члени Північноатлантичного альянсу погодилися, що зобов’язання витрачати 5% від ВВП на оборону складатиметься із двох категорій оборонних інвестицій.

Також держави-члени НАТО, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Збройним Силам України буде зарахована як частина оборонних витрат.