В Германии говорят, что угроза со стороны Путина оправдывает рост расходов на оборону
Немецкий министр финансов Ларс Клингбайль оправдал значительное увеличение военных расходов Германии, заявив, что это необходимо для противостояния угрозе со стороны российского правителя Владимира Путина и для того, чтобы немецкие дети никогда не испытали войны.
Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит Bloomberg.
Представляя Бундестагу финансовый план на 2025 год, Клингбайль сказал, что "мир в Европе находится под угрозой" и вооруженные силы срочно нуждаются в инвестициях после того, как в последние десятилетия они были "парализованы бюджетной экономией".
"Я знаю, как трудно многим людям смириться с тем, что война вернулась в Европу. Но наша собственная сила является необходимым условием для того, чтобы мы могли вернуться к настоящему миру в Европе, где границы не могут быть изменены силой", – сказал министр.
По его словам, в правительстве не хотят, чтобы "хоть один ребенок в нашей стране когда-либо испытал войну, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы этого достичь".
Напомним, датский премьер Метте Фредериксен заявила, что сокращение расходов на оборону в Европе за последние 30 лет было большой ошибкой.
Как известно, 25 июня государства-члены Североатлантического альянса согласились, что обязательство тратить 5% от ВВП на оборону будет состоять из двух категорий оборонных инвестиций.
Также государства-члены НАТО, включая США и Венгрию, согласились, что помощь Вооруженным Силам Украины будет зачислена как часть оборонных расходов.