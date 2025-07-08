Прем’єрка Данії: скорочення витрат на оборону в останні 30 років було великою помилкою

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що скорочення витрат на оборону в Європі за останні 30 років було великою помилкою.

Про це вона заявила під час промови, в якій окреслила пріоритети Данії на час головування в Раді Європейського Союзу, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Коментуючи пріоритети своєї країни на час головування у Раді ЄС, Фредеріксен заявила, що Данія зосередиться на "безпечній Європі" та "конкурентоспроможній та зеленій Європі".

Відтак вона заговорила й про витрати на оборону.

"Перш за все, ми повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Скорочення витрат на оборону за останні 30 років було великою помилкою, яку ми ніколи не повторимо", – акцентувала вона.

Фредеріксен наголосила на тому, що Росія переозброюється, а це означає, що "протягом двох-п'яти років вона може стати реальною військовою загрозою для Європи та НАТО".

"І Росія більше не діє самостійно. Ми бачимо це на прикладі України. Північна Корея постачає солдатів, боєприпаси йдуть з Ірану, а військові технології – з Китаю. Ми повинні діяти зараз, щоб відповісти на цю загрозу", – зазначила прем’єр-міністерка Данії.

Окрім цього, Фредеріксен звернула увагу й на те, що Європа має бути готова захищатися з 2030 року і вчитися в України, як розвивати "вражаючу оборонну промисловість".

Вона заявила, що Європа "має продовжувати підтримувати Україну всіма можливими способами, як європейці, стільки, скільки буде потрібно".

"Наші пожертви – це не подарунок і не благодійність. Це прямий захист Європи, нашого життя і нашої свободи", – підсумувала Фредеріксен.

Зазначимо, цього ж дня міністерка економіки Данії Стефані Лозе підтвердила, що у ЄС обговорюють, як забезпечити Україні додаткове фінансування на майбутнє.

Нещодавно Фредеріксен заявила, що якщо Сполучені Штати приймуть рішення не надавати Україні військову підтримку, це матиме негативні наслідки не лише для України, але й для Європи, і для НАТО.