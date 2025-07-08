Іран заперечив, що просив США про зустріч після ударів по своїх ядерних обʼєктах
Міністерство закордонних справ Ірану відкинуло заяви президента США Дональда Трампа про те, що Тегеран нібито звертався з запитом про переговори.
Про це у вівторок заявив речник іранського МЗС Есмаїл Багаї, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство Tasnim.
За словами речника зовнішньополітичного відомства Ірану, з іранського боку "до американської сторони не надходило жодного запиту про зустріч".
Багаї відкинув зауваження Трампа як "відчайдушну спробу продемонструвати силу на тлі падіння авторитету Вашингтона".
У понеділок Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху заявив, що Вашингтон призначив дату переговорів з Іраном і що іранська сторона нібито готова до переговорів.
Як відомо, після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран відмовився від будь-яких переговорів щодо ядерної програми з американською стороною.
Тегеран також обмежив співпрацю з МАГАТЕ і пригрозив вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Минулого тижня портал Axios повідомив, що американська сторона готується до зустрічі з Іраном в Осло.