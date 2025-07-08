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Іран заперечив, що просив США про зустріч після ударів по своїх ядерних обʼєктах

Новини — Вівторок, 8 липня 2025, 18:30 — Олег Павлюк

Міністерство закордонних справ Ірану відкинуло заяви президента США Дональда Трампа про те, що Тегеран нібито звертався з запитом про переговори.

Про це у вівторок заявив речник іранського МЗС Есмаїл Багаї, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство Tasnim.

За словами речника зовнішньополітичного відомства Ірану, з іранського боку "до американської сторони не надходило жодного запиту про зустріч".

Багаї відкинув зауваження Трампа як "відчайдушну спробу продемонструвати силу на тлі падіння авторитету Вашингтона".

Іран уже не виключає повернення до "ядерних переговорів" зі США

У понеділок Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху заявив, що Вашингтон призначив дату переговорів з Іраном і що іранська сторона нібито готова до переговорів.

Як відомо, після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран відмовився від будь-яких переговорів щодо ядерної програми з американською стороною.

Тегеран також обмежив співпрацю з МАГАТЕ і пригрозив вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Минулого тижня портал Axios повідомив, що американська сторона готується до зустрічі з Іраном в Осло.

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Іран США
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