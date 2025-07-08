Иран опроверг, что просил США о встрече после ударов по своим ядерным объектам

Министерство иностранных дел Ирана отвергло заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран якобы обращался с запросом о переговорах.

Об этом во вторник заявил спикер иранского МИД Эсмаил Багаи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Ирана, с иранской стороны "американской стороне не поступало никаких запросов о встрече".

Багаи отверг замечания Трампа как "отчаянную попытку продемонстрировать силу на фоне падения авторитета Вашингтона".

В понедельник Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон назначил дату переговоров с Ираном и что иранская сторона якобы готова к переговорам.

Как известно, после ударов Израиля и США по своим ядерным объектам Иран отказался от любых переговоров по ядерной программе с американской стороной.

Тегеран также ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

На прошлой неделе портал Axios сообщил, что американская сторона готовится к встрече с Ираном в Осло.