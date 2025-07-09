Дві країни хочуть виробляти протипіхотні міни для себе та України

Литва і Фінляндія мають намір розпочати наступного року виробництво протипіхотних мін для власних потреб та для постачання Україні через військову загрозу з боку Росії.

Про це повідомили Reuters представники країн, пише "Європейська правда".

Дві країни, що межують з Росією – Фінляндія та Литва – оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання таких мін, і, за словами представників влади, виробництво може бути розпочато після завершення шестимісячного процесу виходу з конвенції.

"Ми витратимо сотні мільйонів євро на протитанкові міни, а також на протипіхотні міни. Це буде значна сума", – заявив заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса.

За його словами, буде замовлено десятки тисяч протипіхотних мін, а то й більше.

"Одним із джерел постачання буде наша національна промисловість. Наша промисловість може їх виготовити", – запевнив Алекса.

Як тільки виробництво буде налагоджено, Литва зможе постачати міни іншим країнам, зокрема Україні, заявив Вінцас Юргутіс, голова Асоціації оборонної промисловості Литви.

Голова комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Хейккі Аутто, своєю чергою, заявив, що його країна повинна мати власне виробництво протипіхотних мін.

"Це дуже ефективна і економічно вигідна система озброєння", – наголосив він.

Також за його словами, Фінляндія може постачати протипіхотні міни в Україну.

"Підтримка України – це не тільки наше право і обов'язок, але й важливе питання для безпеки самої Фінляндії", – зазначив Аутто.

За його словами, до приєднання до Оттавської конвенції в 2011 році Фінляндія мала понад мільйон протипіхотних мін.

Фінські оборонні компанії Nammo Lapua, Insta і Raikka повідомили парламентському комітету з питань оборони, що вони зацікавлені у виробництві мін. Інша компанія, Forcit Explosives, заявила, що готова обговорити можливості з військовими.

На запитання, чи почне Латвія виробництво протипіхотних мін, міністерство оборони країни не дало чіткої відповіді, але зазначило, що латвійська оборонна промисловість "має необхідні потужності, а металообробна галузь є високорозвиненою".

А міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна не має найближчих планів щодо закупівлі протипіхотних мін.

Оттавська конвенція 1997 року опинилася під посиленим тиском через війну Росії проти України, особливо в країнах-сусідах Росії, які остерігаються розширення агресії з боку Москви.

У березні Польща, Литва, Латвія, Естонія оголосили про свій намір вийти з міжнародної конвенції через загрозу для країн-членів НАТО, що межують з Росією і Білоруссю.

А нещодавнє рішення Фінляндії вийти з договору залишило Норвегію єдиною європейською країною, що межує з Росією, яка не планує наслідувати своїх союзників. Норвегія навіть розкритикувала таке рішення.