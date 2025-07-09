Две страны хотят производить противопехотные мины для себя и Украины

Литва и Финляндия намерены начать в следующем году производство противопехотных мин для собственных нужд и для поставки Украине из-за военной угрозы со стороны России.

Об этом сообщили Reuters представители стран, пишет "Европейская правда".

Две страны, граничащие с Россией – Финляндия и Литва – объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции, которая запрещает использование таких мин, и, по словам представителей власти, производство может быть начато после завершения шестимесячного процесса выхода из конвенции.

"Мы потратим сотни миллионов евро на противотанковые мины, а также на противопехотные мины. Это будет значительная сумма", – заявил заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса.

По его словам, будет заказано десятки тысяч противопехотных мин, а то и больше.

"Одним из источников поставок будет наша национальная промышленность. Наша промышленность может их изготовить", – заверил Алекса.

Как только производство будет налажено, Литва сможет поставлять мины другим странам, в частности Украине, заявил Винцас Юргутис, председатель Ассоциации оборонной промышленности Литвы.

Председатель комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Хейкки Аутто, в свою очередь, заявил, что его страна должна иметь собственное производство противопехотных мин.

"Это очень эффективная и экономически выгодная система вооружения", – подчеркнул он.

Также по его словам, Финляндия может поставлять противопехотные мины в Украину.

"Поддержка Украины – это не только наше право и обязанность, но и важный вопрос для безопасности самой Финляндии", – отметил Аутто.

По его словам, до присоединения к Оттавскому договору в 2011 году Финляндия имела более миллиона противопехотных мин.

Финские оборонные компании Nammo Lapua, Insta и Raikka сообщили парламентскому комитету по вопросам обороны, что они заинтересованы в производстве мин. Другая компания, Forcit Explosives, заявила, что готова обсудить возможности с военными.

На вопрос, начнет ли Латвия производство противопехотных мин, министерство обороны страны не дало четкого ответа, но отметило, что латвийская оборонная промышленность "имеет необходимые мощности, а металлообрабатывающая отрасль является высокоразвитой".

А министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна не имеет ближайших планов по закупке противопехотных мин.

Оттавская конвенция 1997 года оказалась под усиленным давлением из-за войны России против Украины, особенно в странах-соседях России, которые опасаются расширения агрессии со стороны Москвы.

В марте Польша, Литва, Латвия, Эстония объявили о своем намерении выйти из международной конвенции из-за угрозы для стран-членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью.

А недавнее решение Финляндии выйти из договора оставило Норвегию единственной европейской страной, граничащей с Россией, которая не планирует подражать своим союзникам. Норвегия раскритиковала такое решение.