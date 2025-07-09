Европарламент призвал ЕС конфисковать замороженные активы РФ для обороны и восстановления Украины

Европейский парламент призвал государства ЕС к конфискации замороженных российских государственных активов, для направления этих средств на оборону и восстановление Украины.

Об этом говорится в резолюции "О человеческих потерях в результате агрессивной войны России против Украины и настоятельной необходимости прекращения российской агрессии: ситуация с незаконно удерживаемыми гражданскими лицами и военнопленными и постоянные бомбардировки гражданского населения", утвержденной Европарламентом 9 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

Европарламент подчеркнул, что замороженные государственные активы РФ должны быть конфискованы и использованы для обороны Украины от российской агрессии и для восстановления.

"Европарламент подтверждает свою убежденность, что Россия должна компенсировать огромные убытки, нанесенные Украине, и поэтому призывает к конфискации российских государственных активов, замороженных в рамках санкций ЕС или другими способами, для поддержки обороны и восстановления Украины", – говорится в тексте резолюции, который есть в распоряжении "ЕвроПравды".

Документ также отмечает, что для конфискации росактивов "существуют различные юридические пути".

"Бездействие является недопустимой ошибкой со стороны европейских правительств", – убеждены европейские депутаты.

Как сообщала "Европейская правда", сейчас в Брюсселе срочно ищут способы покрыть дефицит бюджета Украины в размере до 19 млрд долларов в следующем году, в частности, как вариант рассматривается и использование замороженных в Европе активов России.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров Украины использовать замороженные российские активы для закупки оружия для Украины и ее восстановления.

В 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Евросоюз в целом должен перечислить 18,1 млрд евро в рамках этого механизма.