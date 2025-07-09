Словаччина не зняла вето з 18-го пакета санкцій проти РФ, наступна спроба голосування – 11 липня
Новини — Середа, 9 липня 2025, 14:09 —
Послам Європейського Союзу не вдалося затвердити 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 9 липня, через продовження його блокування Словаччиною.
Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомили три дипломати ЄС, які обіймають високі посади і обізнані з перебігом перемовин.
Словаччина продовжує блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії, а наступного разу це питання буде розглядатися на засіданні послів ЄС у п’ятницю, 11 липня, уточнили співрозмовники "ЄвроПравди".
"Стосовно 18-го пакета санкцій досі немає згоди, оскільки Словаччина блокує його ухвалення", – повідомив один з європейських дипломатів.
Він додав, що це відбувається, незважаючи на те, що перемовини з Єврокомісією у Братиславі 3 липня були охарактеризовані як "гарні й продуктивні".
"Серед представників держав ЄС насправді зростає обурення. Ми просто втрачаємо час, а мали б дати рішучу відповідь на нещодавні ганебні російські атаки", – поділився інший дипломат з "Європейською правдою".
"Питання щодо збереження стелі цін на нафту також лишається невирішеним, три держави-члени не хочуть її застосовувати", – додав третій співрозмовник "ЄвроПравди".
Посли ЄС повернуться до розгляду 18-го пакета санкцій проти Росії у п’ятницю, 11 липня.
За даними джерел "Європейської правди", наразі планується, що згоди щодо санкційного пакета вдасться досягти цього тижня, і він буде затверджений Радою ЄС із закордонних справ у вівторок, 15 липня.
Як повідомляла "Європейська правда", віцепрем’єрка України Ольга Стефанішина заявила, що цього тижня країни ЄС повинні дійти згоди щодо 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ.
Нагадаємо, 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії був знову поставлений на розгляд під час засідання послів Європейського Союзу (Coreper) у Брюсселі 4 липня, але не був прийнятий через позицію Словаччини.
Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.
Раніше ЗМІ прогнозували, що Словаччина має розблокувати 18-й пакет санкцій після успішних переговорів з Єврокомісією 3 липня в Братиславі.