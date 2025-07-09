Послам Европейского Союза не удалось утвердить 18-й пакет санкций ЕС против России на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 9 июля, из-за продолжения его блокирования Словакией.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщили три высокопоставленных дипломата ЕС, которые знакомы с ходом переговоров.

Словакия продолжает блокировать 18-й пакет санкций против России, а в следующий раз этот вопрос будет рассматриваться на заседании послов ЕС в пятницу, 11 июля, уточнили собеседники "ЕвроПравды".

"По 18-му пакету санкций до сих пор нет согласия, поскольку Словакия блокирует его принятие", – сообщил один из европейских дипломатов.

Он добавил, что это происходит, несмотря на то, что переговоры с Еврокомиссией в Братиславе 3 июля были охарактеризованы как "хорошие и продуктивные".

"Среди представителей государств ЕС на самом деле растет возмущение. Мы просто теряем время, а должны были бы дать решительный ответ на недавние позорные российские атаки", – поделился другой дипломат с "Европейской правдой".

"Вопрос о сохранении потолка цен на нефть также остается нерешенным – три государства-члена не хотят его применять", – добавил третий собеседник "ЕвроПравды".

Послы ЕС вернутся к рассмотрению 18-го пакета санкций против России в пятницу, 11 июля.

По данным источников "Европейской правды", сейчас планируется, что согласия по санкционному пакету удастся достичь на этой неделе, и он будет утвержден Советом ЕС по иностранным делам во вторник, 15 июля.

Как сообщала "Европейская правда", вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что на этой неделе страны ЕС должны прийти к согласию относительно 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

Напомним, 18-й пакет санкций ЕС против России был снова поставлен на рассмотрение во время заседания послов Европейского Союза (Coreper) в Брюсселе 4 июля, но не был принят из-за позиции Словакии.

Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.

Ранее СМИ прогнозировали, что Словакия должна разблокировать 18-й пакет санкций после успешных переговоров с Еврокомиссией 3 июля в Братиславе.