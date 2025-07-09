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Армія США націлилась на збільшення запасів ракет до Patriot

Новини — Середа, 9 липня 2025, 16:40 — Ірина Кутєлєва

Армія США планує витратити понад 1,3 мільярда доларів на ракети-перехоплювачі до систем Patriot у фінансовому році, що починається 1 жовтня, а також непублічно вчетверо збільшила загальний обсяг закупівель цих озброєнь.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За даними агентства, у квітні група військових посадовців високого рівня, які рекомендують вимоги до озброєння, підвищила план закупівлі найсучасніших перехоплювачів Patriot з 3376 до 13 773, згідно з документами, що супроводжують запит на бюджет на 2026 фінансовий рік.

Нова цифра свідчить про ставку американської армії на ракети до Patriot, які стають все більш затребуваними у зв'язку з прагненням США, їх союзників і партнерів посилити протиповітряну і протиракетну оборону.

Зокрема, Україна значною мірою покладається на батареї Patriot і ракети до них для захисту своїх населених пунктів від російських атак.

Бюджетні документи армії США показують, що до 2024 фінансового року було придбано 2047 ракет PAC-3 MSE, а також ще 230 у 2024 році та 214 цього року.

Армія запросила 945,9 млн доларів на закупівлю 224 ракет у 2026 році – 549,6 млн доларів з базового бюджету та 396,3 млн доларів на підтримку операції "Атлантична рішучість", яка покликана зміцнити оборону НАТО в Європі.

За підписаним минулого тижня президентом Дональдом Трампом законопроєктом про податки і видатки, на оборону виділено додаткові мільярди доларів, а на придбання ще 96 перехоплювачів буде виділено 366 мільйонів доларів.

У березні компанія Lockheed Martin заявила, що її "команда PAC-3 значно збільшила обсяги виробництва і досягла нових рекордних показників" минулого року, поставивши 500 ракет.

"Це більше ніж 30-відсоткове збільшення виробництва порівняно з 2023 роком", – заявила компанія, додавши, що цього року планує ще на 20% збільшити виробництво.

ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати мають лише близько 25% ракет-перехоплювачів для Patriot, необхідних для всіх військових планів Пентагону, після того як в останні місяці були вичерпані запаси на Близькому Сході, а тому вирішили призупинити постачання оборонної зброї Україні.

Водночас, за даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

Повідомляли також, що Трамп нібито розмірковує над наданням Україні ще однієї системи ППО Patriot.

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