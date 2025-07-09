ЗМІ: Трамп розмірковує над наданням Україні додаткового Patriot

Президент США Дональд Трамп нібито розмірковує над наданням Україні ще однієї системи ППО Patriot.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

За словами двох посадовців, з якими поспілкувалось видання, Трамп розмірковує над тим, щоб передати Україні ще один Patriot.

Один зі співрозмовників каже, що Білий дім звернувся до Пентагону з проханням запропонувати варіанти, яку додаткову зброю можна передати Україні, і запитали у тому числі про систему Patriot.

Якщо таке рішення врешті ухвалять, воно стало би першим рішенням про дуже вагому нову допомогу Україні за другої адміністрації Трампа

Окрім того, американські посадовці з’ясовують, чи міг би хтось із союзників надати Україні додаткові Patriot.

Але окремим викликом залишається питання ракет-перехоплювачів і кількості, яку можуть надати США і партнери, оскільки в умовах одночасних інтенсивних воєн в Україні і на Близькому Сході США починають турбуватися щодо своїх запасів.

У Білому домі не відповіли на запит щодо того, чи думають в адміністрації над наданням Україні додаткового Patriot.

Раніше журналісти Axios дізналися, що Трамп пообіцяв Україні невелику кількість ракет для Patriot і тисне на Німеччину, щоб та продала батарею.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Пентагон призупинив передання Україні частини артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, пославшись на необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз.

Однак вже 7 липня Трамп оголосив, що Сполучені Штати повинні надіслати Україні зброю для захисту. За даними ЗМІ, перед тим у розмові з президентом України він сказав Зеленському, що особисто не причетний до рішення про зупинку постачань.

Неофіційно журналісти з’ясували, що йдеться про одноосібне рішення міністра оборони Піта Гегсета, про яке він не повідомляв Білий дім до того, як відбулася фактична зупинка постачань.

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