Укр Рус Eng

Армия США нацелилась на увеличение запасов ракет к Patriot

Новости — Среда, 9 июля 2025, 16:40 — Ирина Кутелева

Армия США планирует потратить более 1,3 миллиарда долларов на ракеты-перехватчики к системам Patriot в финансовом году, который начинается 1 октября, а также непублично вчетверо увеличила общий объем закупок этих вооружений.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По данным агентства, в апреле группа военных чиновников высокого уровня, которые рекомендуют требования к вооружению, повысила план закупки современных перехватчиков Patriot с 3376 до 13 773, согласно документам, сопровождающим запрос на бюджет на 2026 финансовый год.

Новая цифра свидетельствует о ставке американской армии на ракеты к Patriot, которые становятся все более востребованными в связи со стремлением США, их союзников и партнеров усилить противовоздушную и противоракетную оборону.

В частности, Украина в значительной степени полагается на батареи Patriot и ракеты к ним для защиты своих населенных пунктов от российских атак.

Бюджетные документы армии США показывают, что до 2024 финансового года было приобретено 2047 ракет PAC-3 MSE, а также еще 230 в 2024 году и 214 в этом году.

Армия запросила 945,9 млн долларов на закупку 224 ракет в 2026 году – 549,6 млн долларов из базового бюджета и 396,3 млн долларов на поддержку операции "Атлантическая решимость", которая призвана укрепить оборону НАТО в Европе.

По подписанному на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом законопроекту о налогах и расходах, на оборону выделены дополнительные миллиарды долларов, а на приобретение еще 96 перехватчиков будет выделено 366 миллионов долларов.

В марте компания Lockheed Martin заявила, что ее "команда PAC-3 значительно увеличила объемы производства и достигла новых рекордных показателей" в прошлом году, поставив 500 ракет.

"Это более чем 30-процентное увеличение производства по сравнению с 2023 годом", – заявила компания, добавив, что в этом году планирует еще на 20% увеличить производство.

СМИ сообщали, что Соединенные Штаты имеют лишь около 25% ракет-перехватчиков для Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона, после того как в последние месяцы были исчерпаны запасы на Ближнем Востоке, а потому решили приостановить поставки оборонительного оружия Украине.

В то же время, по данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

Сообщалось также, что Трамп якобы думает над предоставлением Украине еще одной системы ПВО Patriot.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США
Реклама: