Армия США нацелилась на увеличение запасов ракет к Patriot

Армия США планирует потратить более 1,3 миллиарда долларов на ракеты-перехватчики к системам Patriot в финансовом году, который начинается 1 октября, а также непублично вчетверо увеличила общий объем закупок этих вооружений.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По данным агентства, в апреле группа военных чиновников высокого уровня, которые рекомендуют требования к вооружению, повысила план закупки современных перехватчиков Patriot с 3376 до 13 773, согласно документам, сопровождающим запрос на бюджет на 2026 финансовый год.

Новая цифра свидетельствует о ставке американской армии на ракеты к Patriot, которые становятся все более востребованными в связи со стремлением США, их союзников и партнеров усилить противовоздушную и противоракетную оборону.

В частности, Украина в значительной степени полагается на батареи Patriot и ракеты к ним для защиты своих населенных пунктов от российских атак.

Бюджетные документы армии США показывают, что до 2024 финансового года было приобретено 2047 ракет PAC-3 MSE, а также еще 230 в 2024 году и 214 в этом году.

Армия запросила 945,9 млн долларов на закупку 224 ракет в 2026 году – 549,6 млн долларов из базового бюджета и 396,3 млн долларов на поддержку операции "Атлантическая решимость", которая призвана укрепить оборону НАТО в Европе.

По подписанному на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом законопроекту о налогах и расходах, на оборону выделены дополнительные миллиарды долларов, а на приобретение еще 96 перехватчиков будет выделено 366 миллионов долларов.

В марте компания Lockheed Martin заявила, что ее "команда PAC-3 значительно увеличила объемы производства и достигла новых рекордных показателей" в прошлом году, поставив 500 ракет.

"Это более чем 30-процентное увеличение производства по сравнению с 2023 годом", – заявила компания, добавив, что в этом году планирует еще на 20% увеличить производство.

СМИ сообщали, что Соединенные Штаты имеют лишь около 25% ракет-перехватчиков для Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона, после того как в последние месяцы были исчерпаны запасы на Ближнем Востоке, а потому решили приостановить поставки оборонительного оружия Украине.

В то же время, по данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

Сообщалось также, что Трамп якобы думает над предоставлением Украине еще одной системы ПВО Patriot.