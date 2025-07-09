Мер Кишинева відреагував на рішення влади Румунії про заборону йому в'їзду

Мер молдовської столиці Кишинева Іон Чебан відреагував на рішення влади Румунії про заборону йому в'їзду на територію країни, а також до інших країн Шенгенської зони.

Відповідне звернення він опублікував в Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Румунії раніше заявило, що "з міркувань національної безпеки" заборонило вʼїзд на свою територію Іону Чебану.

У короткій заяві Чебан зазначив, що тиск на нього не спрацює.

"Найбрудніша парламентська кампанія тільки починається. Ви мене на коліна не поставите, незалежно від того, які рішення ви випрошуєте, щоб вам пробачили борги. Зі мною люди, і я продовжу працювати", – сказав він.

Іон Чебан є лідером партії "Рух національної альтернативи" (MAN), створеної у 2021 році. У 2019-му він переміг на виборах мера Кишинева завдяки підтримці проросійських соціалістів, але потім вийшов з партії.

До обрання мером Кишинева Іон Чебан виступав проти євроінтеграції Молдови, та під час другого мандата різко змінив риторику і став висловлюватися на підтримку європейської інтеграції.

У 2025 році Чебан заявив про створення нібито проєвропейського блоку "Альтернатива" спільно з екскандидатом на пост президента Молдови від Партії соціалістів Александром Стояногло.

Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня. Молдовська влада неодноразово попереджала про наміри Росії вплинути на голосування, аби мати лояльний уряд у Кишиневі.

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