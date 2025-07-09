Мэр Кишинева отреагировал на решение властей Румынии о запрете ему въезда

Мэр молдавской столицы Кишинева Ион Чебан отреагировал на решение властей Румынии о запрете ему въезда на территорию страны, а также в другие страны Шенгенской зоны.

Соответствующее обращение он опубликовал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Румынии ранее заявило, что "из соображений национальной безопасности" запретило въезд на свою территорию Иону Чебану.

В кратком заявлении Чебан отметил, что давление на него не сработает.

"Самая грязная парламентская кампания только начинается. Вы меня на колени не поставите, независимо от того, какие решения вы выпрашиваете, чтобы вам простили долги. Со мной люди, и я продолжу работать", – сказал он.

Ион Чебан является лидером партии "Движение национальной альтернативы" (MAN), созданной в 2021 году. В 2019 году он победил на выборах мэра Кишинева благодаря поддержке пророссийских социалистов, но затем вышел из партии.

До избрания мэром Кишинева Ион Чебан выступал против евроинтеграции Молдовы, но во время второго мандата резко изменил риторику и стал высказываться в поддержку европейской интеграции.

В 2025 году Чебан заявил о создании якобы проевропейского блока "Альтернатива" совместно с экс-кандидатом на пост президента Молдовы от Партии социалистов Александром Стояногло.

Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября. Молдавские власти неоднократно предупреждали о намерениях России повлиять на голосование, чтобы иметь лояльное правительство в Кишиневе.

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