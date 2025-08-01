Словенія першою в ЄС заборонила торгівлю зброєю з Ізраїлем

Словенія заборонила імпорт, експорт та транзит зброї до Ізраїлю та з Ізраїлю, ставши першою країною-членом Європейського Союзу, яка пішла на такий крок.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, оголошуючи відповідне рішення, заявив, що палестинці "гинуть, тому що їм систематично відмовляють у гуманітарній допомозі".

За його словами, дії Ізраїлю є серйозним порушенням міжнародного права.

"Кожна відповідальна держава зобов'язана вживати заходів, навіть якщо це означає зробити крок раніше за інших", – заявив Голоб, який неодноразово закликав до конкретних заходів проти Ізраїлю на рівні ЄС.

Він наголосив, що попередні зусилля країни зазнали невдачі через "внутрішні розбіжності та роз'єднаність" щодо цього питання в Брюсселі.

Минулого місяця Словенія стала першою країною-членом ЄС, яка оголосила двох ізраїльських політиків – міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича – персонами нон грата.

Санкції проти ізраїльських політиків раніше запровадили Велика Британія та Норвегія, але в Європейському Союзі саме Словенія першою пішла на такий крок.

У середу, 30 липня, міністри закордонних справ 15 країн підписали спільну декларацію, в якій офіційно закликали до визнання Держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.