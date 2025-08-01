Словения первой в ЕС запретила торговлю оружием с Израилем

Словения запретила импорт, экспорт и транзит оружия в Израиль и из Израиля, став первой страной-членом Европейского Союза, которая пошла на такой шаг.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Словении Роберт Голоб, объявляя соответствующее решение, заявил, что палестинцы "гибнут, потому что им систематически отказывают в гуманитарной помощи".

По его словам, действия Израиля являются серьезным нарушением международного права.

"Каждое ответственное государство обязано принимать меры, даже если это означает сделать шаг раньше других", – заявил Голоб, который неоднократно призывал к конкретным мерам против Израиля на уровне ЕС.

Он подчеркнул, что предыдущие усилия страны потерпели неудачу из-за "внутренних разногласий и разобщенности" по этому вопросу в Брюсселе.

В прошлом месяце Словения стала первой страной-членом ЕС, которая объявила двух израильских политиков – министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича – персонами нон грата.

Санкции против израильских политиков ранее ввели Великобритания и Норвегия, но в Европейском Союзе именно Словения первой пошла на такой шаг.

В среду, 30 июля, министры иностранных дел 15 стран подписали совместную декларацию, в которой официально призвали к признанию Государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.