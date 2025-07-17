Словенія першою в ЄС наклала санкції на ультраправих міністрів Ізраїлю

Уряд Словенії у четвер ухвалив рішення про заборону вʼїзду на свою територію двом міністрам уряду Ізраїлю, яким закидає підбурювання до геноциду в секторі Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба словенського уряду.

Санкції Словенії стосуються міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича.

"Вони публічно захищають розширення незаконних ізраїльських поселень на Західному березі, примусове виселення палестинців та закликають до насильства проти цивільного палестинського населення", – зазначили в уряді Словенії.

Там додали, що ці заяви суперечать ухвалі Міжнародного Суду ООН від липня 2024 року про політику та практику Ізраїлю на окупованих територіях.

Санкції проти Бецалеля та Смотрича раніше запровадили Велика Британія та Норвегія, але в Європейському Союзі саме Словенія першою пішла на такий крок.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Минулого тижня Європейська служба зовнішніх справ представила державам-членам ЄС пропозиції дипломатичних заходів проти Ізраїлю через порушення ним прав людини в секторі Гази.