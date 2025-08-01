Франція призупиняє прийом палестинців з Гази після антисемітського скандалу

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро оголосив про призупинення програми прийому палестинців із сектору Гази до завершення розслідування щодо студентки, звинуваченої в поширенні антисемітських постів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

25-річна дівчина, евакуйована з Гази, мала розпочати навчання в престижному французькому університеті Sciences Po у Ліллі восени в межах урядової програми стипендій.

Але нещодавно у мережі поширили її дописи, де вона прославляла Адольфа Гітлера та непрямо закликала до вбивства євреїв.

У результаті прокуратура Лілля порушила проти студентки справу за підозрою в спробі виправдати тероризм і виправдати злочин проти людяності, а саму її відрахували із Sciences Po та мають депортувати.

"Жодної евакуації (з Гази. – Ред.) не відбудеться, доки ми не зробимо висновки за результатами розслідування", – заявив у пʼятницю міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Він додав, що всі мешканці Гази, які в'їхали до Франції, пройдуть повторну перевірку. У французькому МЗС не уточнили, про скількох людей ідеться, посилаючись на конфіденційність інформації.

Нагадаємо, нещодавно Франція стала першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка оголосила про наміри визнати Палестинську державу у вересні.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента Емманюеля Макрона за наміри визнати Палестинську державу.

Після цього низка країн Європи приєдналися до спільної заяви-заклику підтримати визнання Палестинської держави.