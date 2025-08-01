Франция приостанавливает прием палестинцев из Газы после антисемитского скандала

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил о приостановке программы приема палестинцев из сектора Газа до завершения расследования в отношении студентки, обвиняемой в распространении антисемитских постов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

25-летняя девушка, эвакуированная из Газы, должна была начать обучение в престижном французском университете Sciences Po в Лилле осенью в рамках правительственной программы стипендий.

Но недавно в сети распространили ее посты, где она прославляла Адольфа Гитлера и косвенно призывала к убийству евреев.

В результате прокуратура Лилля возбудила против студентки дело по подозрению в попытке оправдать терроризм и оправдать преступление против человечности, а саму ее отчислили из Sciences Po и должны депортировать.

"Никакой эвакуации (из Газы. – Ред.) не будет, пока мы не сделаем выводы по результатам расследования", – заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он добавил, что все жители Газы, въехавшие во Францию, пройдут повторную проверку. Во французском МИД не уточнили, о скольких людях идет речь, сославшись на конфиденциальность информации.

Напомним, недавно Франция стала первым членом Совета Безопасности ООН и страной G7, которая объявила о намерении признать Палестинское государство в сентябре.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента Эмманюэля Макрона за намерения признать Палестинское государство.

После этого ряд стран Европы присоединились к совместному заявлению-призыву поддержать признание Палестинского государства.