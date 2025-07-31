Франція депортує студентку з Гази за прославляння Гітлера та антисемітизм
Евакуйовану із сектору Гази до Франції дівчину, яка отримала стипендію для навчання в університеті, депортують через виявлені в інтернеті її коментарі антисемітського характеру.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Прибувши до Франції з Гази 11 липня, молода жінка отримала урядову стипендію для навчання в престижному університеті Sciences Po у Ліллі.
Незабаром після цього у мережі знайшли дописи дівчини, в яких вона поширювала повідомлення із закликами вбивати євреїв і прославляла Гітлера. Наразі акаунт уже закритий.
Після розголосу міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо доручив розпочати розслідування, наголосивши, що "пропагандистам ХАМАС немає місця в нашій країні".
Прокуратура Лілля оголосила в четвер про початок розслідування за схвалювання тероризму та схвалювання злочинів проти людяності "з використанням засобів масової інформації в інтернеті".
Дипломатичне джерело AFP підтвердило, що студентку з Гази планують вислати з Франції, але куди саме і коли – наразі не відомо.
Нагадаємо, нещодавно Франція стала першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка оголосила про наміри визнати Палестинську державу у вересні.
Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента Емманюеля Макрона за наміри визнати Палестинську державу.
Після цього низка країн Європи приєдналися до спільної заяви-заклику підтримати визнання Палестинської держави.