Франція депортує студентку з Гази за прославляння Гітлера та антисемітизм

Евакуйовану із сектору Гази до Франції дівчину, яка отримала стипендію для навчання в університеті, депортують через виявлені в інтернеті її коментарі антисемітського характеру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Прибувши до Франції з Гази 11 липня, молода жінка отримала урядову стипендію для навчання в престижному університеті Sciences Po у Ліллі.

Незабаром після цього у мережі знайшли дописи дівчини, в яких вона поширювала повідомлення із закликами вбивати євреїв і прославляла Гітлера. Наразі акаунт уже закритий.

Після розголосу міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо доручив розпочати розслідування, наголосивши, що "пропагандистам ХАМАС немає місця в нашій країні".

Прокуратура Лілля оголосила в четвер про початок розслідування за схвалювання тероризму та схвалювання злочинів проти людяності "з використанням засобів масової інформації в інтернеті".

Дипломатичне джерело AFP підтвердило, що студентку з Гази планують вислати з Франції, але куди саме і коли – наразі не відомо.

Нагадаємо, нещодавно Франція стала першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка оголосила про наміри визнати Палестинську державу у вересні.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента Емманюеля Макрона за наміри визнати Палестинську державу.

Після цього низка країн Європи приєдналися до спільної заяви-заклику підтримати визнання Палестинської держави.