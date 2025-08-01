У Литві знайшли росіянина, який півтора місяця тому втік з поїзда до Калінінграда

21-річний росіянин, який у середині червня втік з транзитного поїзда, що прямував до Калінінграда через територію Литви, був знайдений.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як повідомили у пʼятницю у Міністерстві внутрішніх справ Литви, місцеперебування росіянина відомо відповідним службам, однак через те, що розслідування досі триває, подробиці не розголошуються.

Нагадаємо, громадянин Росії вистрибнув з рухомого транзитного поїзда в околицях залізничного пункту пропуску "Кібартай" ще 17 червня.

У пошуках втікача брали участь прикордонний вертоліт, кінологи та експерти з дронами, проте його слідів донедавна виявити не вдалося.

Транзит до Калінінградської області РФ через Литву здійснюється на підставі чинної угоди між Європейським Союзом і Росією та передбачених нею зобов'язань.

Громадяни Росії, які мають намір проїхати через Литву, не повинні становити загрозу національній безпеці, не повинні бути включені до списків розшукуваних осіб, мати дійсні та відповідні документи і візи або спеціальний дозвіл на транзит.

У квітні повідомляли, що російські транзитні поїзди через Литву хочуть супроводжувати гелікоптером.