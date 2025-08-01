В Литве нашли россиянина, который полтора месяца назад сбежал из поезда в Калининград

21-летний россиянин, который в середине июня сбежал из транзитного поезда, следовавшего в Калининград через территорию Литвы, был найден.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как сообщили в пятницу в Министерстве внутренних дел Литвы, местонахождение россиянина известно соответствующим службам, однако из-за того, что расследование еще продолжается, подробности не разглашаются.

Напомним, гражданин России выпрыгнул из движущегося транзитного поезда в окрестностях железнодорожного пункта пропуска "Кибартай" еще 17 июня.

В поисках беглеца участвовали пограничный вертолет, кинологи и эксперты с дронами, однако его следов до недавнего времени обнаружить не удалось.

Транзит в Калининградскую область РФ через Литву осуществляется на основании действующего соглашения между Европейским Союзом и Россией и предусмотренных им обязательств.

Граждане России, которые намерены проехать через Литву, не должны представлять угрозу национальной безопасности, не должны быть включены в списки разыскиваемых лиц, иметь действительные и соответствующие документы и визы или специальное разрешение на транзит.

В апреле сообщалось, что российские транзитные поезда через Литву хотят сопровождать вертолетом.