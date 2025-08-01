У Грузії під час навчань НАТО постраждали американські військові

Двоє американських військових постраждали під час навчань у Грузії і були госпіталізовані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Інцидент стався у пʼятницю на території Спільного центру навчання та оцінки НАТО-Грузія (JTEC) в Крцанісі.

За наявною інформацією, машина, в якій перебували військові, перекинулася. Постраждалих доставили в тбіліську клініку Mediclub. Там журналістам сказали, що у військових немає серйозних травм і їхньому життю нічого не загрожує.

Наразі на полігоні в Крцанісі тривають багатонаціональні військові навчання Agile Spirit ("Спритний дух"). Разом із грузинськими та американськими в них задіяні солдати ще дев'яти країн-членів і партнерів НАТО.

Мета навчань – підвищення бойової готовності, вдосконалення взаємодії та оперативних можливостей збройних сил країн-учасниць.

Нещодавно писали, що військовослужбовці Національної армії Молдови вирушили до Грузії для участі у навчаннях Agile Spirit 25.