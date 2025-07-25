У Грузії розпочалися навчання НАТО

У Грузії розпочалися багатонаціональні військові навчання Agile Spirit 2025 під егідою Північноатлантичного альянсу.

Про це пише "Эхо Кавказа", передає "Європейська правда".

Відкриття Agile Spirit 2025 відбулося в Спільному навчально-оцінковому центрі НАТО-Грузія в Крцанісі.

Навчання проводяться у двох країнах регіону – Грузії та Туреччині, що, за заявою грузинської сторони, сприяє зміцненню регіонального співробітництва.

У церемонії відкриття навчань взяли участь представники Збройних сил Грузії, акредитовані в Грузії військові аташе, представники НАТО, посольства США та Місії спостерігачів Європейського Союзу.

Нещодавно писали, що військовослужбовці Національної армії Молдови вирушили до Грузії для участі у навчаннях Agile Spirit 25.

У навчаннях також беруть участь військовослужбовці з Болгарії, Німеччини, Литви, Польщі, Румунії, Туреччини та України, а також Сполучених Штатів.