В Грузии во время учений НАТО пострадали американские военные

Двое американских военных пострадали во время учений в Грузии и были госпитализированы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Инцидент произошел в пятницу на территории Совместного центра обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцани.

По имеющейся информации, машина, в которой находились военные, перевернулась. Пострадавших доставили в тбилисскую клинику Mediclub. Там журналистам сказали, что у военных нет серьезных травм и их жизни ничего не угрожает.

Сейчас на полигоне в Крцанисе продолжаются многонациональные военные учения Agile Spirit ("Проворный дух"). Вместе с грузинскими и американскими в них задействованы солдаты еще девяти стран-членов и партнеров НАТО.

Цель учений – повышение боевой готовности, совершенствование взаимодействия и оперативных возможностей вооруженных сил стран-участниц.

Недавно писали, что военнослужащие Национальной армии Молдовы отправились в Грузию для участия в учениях Agile Spirit 25.