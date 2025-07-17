Молдова візьме участь у навчаннях НАТО

Військовослужбовці Національної армії Молдови вирушать до Грузії для участі у навчаннях Agile Spirit 25 під егідою Північноатлантичного Альянсу.

Про це в четвер оголосило Міністерство оборони Молдови, пише "Європейська правда".

У молдовському Міноборони уточнюють, що метою навчань Agile Spirit 25 є підвищення боєздатності та оперативної сумісності армій країн-партнерів, що особливо важливо в міжнародних миротворчих операціях.

У навчаннях, які триватимуть з 23 липня по 7 серпня, беруть участь військовослужбовці з Болгарії, Грузії, Німеччини, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Туреччини та України, а також Сполучених Штатів.

Участь у навчаннях Agile Spirit 25 є частиною річного плану зовнішньої діяльності Міністерства оборони та Національної армії Молдови.

Молдовські військовослужбовці проходять навчання за програмою Agile Spirit з 2023 року, зазначило оборонне відомство Молдови.

Нагадаємо, нейтральний статус закріплений у конституції Молдови і змінити його практично неможливо, а у суспільстві немає широкого запиту на вступ у НАТО.

Водночас Молдова співпрацює з Альянсом уже понад 30 років у межах програми "Партнерство заради миру".