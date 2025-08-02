Трамп заявив, що мусить захистити американців на тлі погроз Росії

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що віддав наказ про відправлення двох атомних підводних човнів "у відповідні регіони" на тлі погроз заступника голови Радбезу РФ Дмитрія Медведєва з міркувань захисту американського народу.

Про це Трамп сказав журналістам, його слова наводить NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні господар Білого дому повідомив у соцмережі Truth Social, що наказав розмістити два атомні підводні човни на випадок, якщо провокаційні заяви Медведєва виявляться не просто словами.

"Ну, ми мусили це зробити. Ми просто мусимо бути обережними. Була висловлена погроза, і ми не вважали це доречним, тому я мушу бути дуже обережним. Я роблю це з міркувань безпеки нашого народу", – сказав Трамп журналістам, коли його запитали про розгортання підводних човнів.

"Погроза була висловлена колишнім президентом Росії, і ми будемо захищати наш народ", – додав він.

В іншому дописі в п'ятницю Трамп говорив про кількість загиблих з російського і українського боку під час війни і повторив, що це війна, "яка ніколи не повинна була статися – це війна Байдена".

Напередодні Медведєв опублікував допис, у якому згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару – "Мертва рука", а також закликав Трампа "пригадати улюблені фільми про ходячих мерців".

Раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Медведєв на це заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".