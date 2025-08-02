Трамп заявил, что должен защитить американцев на фоне угроз России

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что отдал приказ об отправке двух атомных подводных лодок "в соответствующие регионы" на фоне угроз заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева из соображений защиты американского народа.

Об этом Трамп сказал журналистам, его слова приводит NBC News, сообщает "Европейская правда".

Накануне хозяин Белого дома сообщил в соцсети Truth Social, что приказал разместить две атомные подводные лодки на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами.

"Ну, мы должны были это сделать. Мы просто должны быть осторожны. Была высказана угроза, и мы не сочли это уместным, поэтому я должен быть очень осторожен. Я делаю это из соображений безопасности нашего народа", – сказал Трамп журналистам, когда его спросили о развертывании подводных лодок.

"Угроза была высказана бывшим президентом России, и мы будем защищать наш народ", – добавил он.

В другом посте в пятницу Трамп говорил о количестве погибших с российской и украинской стороны во время войны и повторил, что это война, "которая никогда не должна была произойти – это война Байдена".

Накануне Медведев опубликовал пост, в котором упомянул о советской системе автоматического ядерного удара – "Мертвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнуть вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

Медведев на это заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".