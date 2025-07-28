У Росії після чергового ультиматуму Трампа погрожують війною проти США

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв після чергового ультиматуму з боку президента США Дональда Трампа заявив, що той наближається до війни з Росією.

Про це Медведєв написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Медведєва, Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією" і має пам'ятати, що РФ – "це не Ізраїль і навіть не Іран".

"Кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (так політичні опоненти називали Джо Байдена. – Ред.)!" – підсумував він.

Раніше в понеділок Трамп заявив про своє розчарування Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.

За словами президента США, новий дедлайн становитиме "приблизно 10-12 днів від сьогодні".

Раніше Медведєв дав зрозуміти, що керівництво Москви не зважає на ультиматуми Трампа.