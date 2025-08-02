Сенатор Грем – "друзям з Росії": з Трампом краще не жартувати

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до росіян із застереженням щодо можливої ескалації, коментуючи погрози Дмитрія Медведєва на адресу США.

Про це Грем написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві він наголосив, що президент США Дональд Трамп не налаштований на конфлікт, однак готовий до рішучих дій у разі потреби.

"До моїх друзів у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Проте, будь ласка, зрозумійте: він не Обама, не Байден, і з ним краще не жартувати. Ви переграєте", – написав Грем.

Напередодні господар Білого дому повідомив у соцмережі Truth Social, що наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах після провокаційних заяв заступника голови Радбезу РФ Дмитрія Медведєва.

Трамп пояснив, що був змушений це зробити, щоб захистити американський народ.

Напередодні Медведєв опублікував допис, у якому згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару – "Мертва рука", а також закликав Трампа "пригадати улюблені фільми про ходячих мерців".

Ще раніше Медведєв заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни".