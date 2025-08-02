Сенатор Грэм – "друзьям из России": с Трампом лучше не шутить

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к россиянам с предостережением о возможной эскалации, комментируя угрозы Дмитрия Медведева в адрес США.

Об этом Грэм написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не настроен на конфликт, однако готов к решительным действиям в случае необходимости.

"К моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите: он не Обама, не Байден, и с ним лучше не шутить. Вы переиграете", – написал Грэм.

Накануне хозяин Белого дома сообщил в соцсети Truth Social, что приказал разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах после провокационных заявлений заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Трамп объяснил, что был вынужден это сделать, чтобы защитить американский народ.

Накануне Медведев опубликовал пост, в котором упомянул о советской системе автоматического ядерного удара – "Мертвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".

Еще ранее Медведев заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне".