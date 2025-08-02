Посол США при НАТО: Трамп может лишить Россию возможности финансировать войну

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что американский президент Дональд Трамп все еще имеет рычаги влияния для дипломатического завершения войны в Украине и способен лишить Россию возможности финансировать войну.

Об этом Витакер сказал в интервью американскому телеканалу Newsmax, сообщает "Европейская правда".

По словам дипломата, если глава РФ Владимир Путин не согласится на прекращение огня, на следующей неделе будут введены строгие санкции против России и стран, которые ведут с ней бизнес.

"Суть в том, что Путин должен продавать свою нефть. Он продает ее Китаю. Он продает ее Индии. Он продает ее Бразилии. И эти страны теперь испытывают довольно значительное влияние из-за того, что ведут бизнес с Россией, а Россия не будет иметь никаких друзей. Она не будет иметь никаких торговых партнеров. И ее способность финансировать эту войну закончится", – заявил Витакер.

Он добавил, что это заставит Россию в итоге сесть за стол переговоров.

"Обе стороны должны прийти к соглашению, которое, скорее всего, не будет идеальным для них, но в то же время убийства должны прекратиться", – сказал посол США при НАТО.

Витакер также не считает, что жесткие санкции Соединенных Штатов сблизят двух противников США – РФ и Китай.

"Все карты в руках Соединенных Штатов Америки. И самое главное, что все карты в руках Дональда Трампа. Это не последний вариант, который у него есть. Если Китай и Россия хотят присоединиться к миру, который соблюдает правила, не вторгается в другие страны, не убивает и не сеет хаос, то добро пожаловать", – добавил Витакер.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

Перед этим Трамп заявил о своем разочаровании Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для мира в Украине.