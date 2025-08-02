У Німеччині торік жертвами домашнього насильства стала рекордна кількість людей

У 2024 році в Німеччині жертвами домашнього насильства стало більше людей, ніж будь-коли раніше.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.

За даними Федерального кримінального поліцейського управління, від домашнього насильства постраждало 265 942 особи, що на 3,7% більше, ніж у попередньому році.

Однак, на думку експертів, не всі випадки реєструються, тому реальна цифра є вищою.

Соціальна асоціація Німеччини (SoVD) назвала останні дані тривожними.

За статистикою, кожні дві хвилини хтось стає жертвою домашнього насильства. Основна увага приділяється насильству, вчиненому партнерами або колишніми партнерами, яке становить більшість випадків.

У 2024 році було зареєстровано майже 171 100 таких випадків, що на 1,9% більше, ніж у 2023 році.

В останні роки переважно страждають жінки. За останні п'ять років домашнє насильство зросло майже на 14%.

Нагадаємо, в липні Сенат Італії посилив покарання за злочини проти жінок.

В останні роки в Італії сталось кілька резонансних убивств жінок і дівчат, які викликали масові протести та ініціювали дискусію про посилення покарання причетних до їхнього скоєння.