У Римі пройшла багатотисячна акція на захист прав жінок

В італійському Римі у суботу, 25 листопада, пройшла багатотисячна акція проти насильства над жінками "Non una di meno".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Акція відбувається у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Її проведення співпало з резонансним вбивством 22-річної Джулії Чеккеттіні, в якому підозрюють її колишнього хлопця. Ця справа сколихнула всю Італію.

Учасники акції закликали владу вжити "серйозних, а не косметичних заходів" для боротьби з насильством щодо жінок.

ANSA

Quotidiano

Демонстранти скандували: "Ми хочемо бути живими і "Проти патріархату".

Організатори очікують, що на акцію вийдуть понад 500 тисяч осіб.

Тіло 22-річної Джулії Чекеттіні, студентки інженерного факультету, з численними ножовими пораненнями було знайдено у канаві біля озера на північ від Венеції.

Цьому передували кількатижневі пошуки, що охопили всю країну. Перед зникненням дівчини камери спостереження зафіксували, як її б'є колишній хлопець Філіппо Туретта.

У середу італійські законодавці одноголосно підтримали низку заходів, спрямованих на розширення захисту для жінок з груп ризику. Міністр освіти Джузеппе Вальдітара також пообіцяв провести в школах кампанію з протидії гендерному насильству.

Раніше цього року італійський суд викликав обурення виправдальним вироком щодо шкільного прибиральника, якого звинувачували в домаганнях до 17-річної учениці: чоловіка виправдали, тому що домагання тривали лише "близько п'яти-десяти секунд".