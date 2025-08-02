В Германии в прошлом году жертвами домашнего насилия стало рекордное количество людей

В 2024 году в Германии жертвами домашнего насилия стало больше людей, чем когда-либо ранее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

По данным Федерального уголовного полицейского управления, от домашнего насилия пострадали 265 942 человека, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году.

Однако, по мнению экспертов, не все случаи регистрируются, поэтому реальная цифра выше.

Социальная ассоциация Германии (SoVD) назвала последние данные тревожными.

По статистике, каждые две минуты кто-то становится жертвой домашнего насилия. Основное внимание уделяется насилию, совершенному партнерами или бывшими партнерами, которое составляет большинство случаев.

В 2024 году было зарегистрировано почти 171 100 таких случаев, что на 1,9% больше, чем в 2023 году.

В последние годы преимущественно страдают женщины. За последние пять лет домашнее насилие выросло почти на 14%.

Напомним, в июле Сенат Италии ужесточил наказание за преступления против женщин.

В последние годы в Италии произошло несколько резонансных убийств женщин и девушек, которые вызвали массовые протесты и инициировали дискуссию об ужесточении наказания причастных к их совершению.