Сенат Італії посилив покарання за злочини проти жінок

Верхня палата італійського парламенту в середу одностайно ухвалила законопроєкт, який посилить покарання за убивство на основі гендерної ненависті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Законопроєкт, ухвалений італійськими сенаторами, передбачає запровадження в Кримінальний кодекс країни поняття феміциду – злочину вбивства, скоєного на ґрунті ненависті до жінок.

За таке убивство передбачатиметься найсуворіше покарання – довічне увʼязнення.

Документ також передбачає тяжче покарання зі інші злочини проти жінок – сексуальні домагання, порнопомсту, домашнє насильство тощо, скоєні через ненависть до жінок.

Законопроєкт одноголосно підтримав 161 депутат Сенату Італії. Тепер він відправляється до нижньої Палати депутатів.

В останні роки в Італії сталось кілька резонансних убивств жінок і дівчат, які викликали масові протести та ініціювали дискусію про посилення покарання причетних до їхнього скоєння.

Нагадаємо, у 2023 році італійський суд викликав обурення вироком щодо шкільного прибиральника, якого звинувачували в домаганнях до 17-річної учениці, але виправдали, тому що домагання тривали лише "близько п'яти-десяти секунд".