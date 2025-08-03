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В Німеччині одне з міністерств відмовилось від політики на підтримку вегетаріанства

Новини — Неділя, 3 серпня 2025, 11:46 — Ірина Кутєлєва

Міністерство сільського господарства Німеччини повернуло м'ясо в меню офіційних заходів, скасувавши провегетаріанську політику своїх попередників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів очільник відомства Алоїс Райнер, якого цитує dpa.

За його словами, у меню надаватимуть перевагу м'ясу місцевого виробництва.

Райнер є членом парламенту від ХСС, що входить до керівної коаліції, яка прийшла до влади на початку травня під керівництвом канцлера-християнського демократа Фрідріха Мерца.

Його попередник, представник партії "Зелені" Джем Оздемір, розпорядився подавати вегетаріанські страви на офіційних заходах, причому вони повинні були бути на 100% органічними.

Райнер заперечив, що починає культурну війну.

 "Звичайно, я розумію їхній підхід. Якщо ви хочете бути вегетаріанцем, це нормально. Так само нормально бути веганом", – сказав він.

Райнер додав, що не в його стилі вказувати людям, що їм їсти.

 "Їжа повинна бути смачною і свіжою – тоді все в порядку", – резюмував міністр.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Суд ЄС постановив, що веганські сосиски та бургери мають таке ж право на свої назви, як і їхні м'ясні аналоги.

Ще у 2020 році європейські фермери зверталися із закликом до Європарламенту заборонити ресторанам та магазинам продавати вироби із назвою на кшталт "вегетаріанських гамбургерів" чи "веганської ковбаси", за результатами голосування цю ініціативу відхилили.

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Німеччина
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