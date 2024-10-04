Суд ЄС визнав, що веганські сосиски мають право називатися сосисками

Суд ЄС постановив, що веганські сосиски та бургери мають таке ж право на свої назви, як і їхні м'ясні аналоги.

Про це написало Politiсo із посиланням на рішення суду, передає "Європейська правда".

Судді вважають, що країни ЄС не можуть заборонити компаніям, які виробляють рослинні замінники м'яса, називати їх стейками або сосисками.

Відтак, якщо країна-член ще не ухвалила закон, який визначає, що таке ковбаса чи бургер – вона не може заборонити веганським конкурентам використовувати спільні терміни для своїх м'ясних альтернатив.

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Водночас судді заявили, що країни-члени можуть втрутитися, якщо "конкретні умови продажу чи просування харчових продуктів вводять споживачів в оману".

Видання називало таке рішення суду перемогою французької лобістської групи Protéines France, яка торік разом із двома іншими вегетаріанськими асоціаціями та каліфорнійською Beyond Meat подала позов після того, як французький уряд заборонив їй використовувати такі терміни, як "стейк" і "шинка" для її продуктів із рослинним білком.

У липні повідомлялося, що спроба турецької асоціації зареєструвати статус дьонер-кебаба в ЄС наштовхнулась на опір Німеччини, де цей смаколик вважають своїм.

Нещодавно Європейська комісія дала Туреччині й Німеччині пів року на те, щоб вирішити суперечку, чий дьонер-кебаб має право мати цю назву.