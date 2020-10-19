Фермери просять Європарламент заборонити "вегетаріанський бургер" і "веганську ковбасу"

Європейські фермери просять Європейський парламент заборонити ресторанам та магазинам продавати вироби із назвою на кшталт "вегетаріанських гамбургерів" чи "веганської ковбаси".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

До Європарламенту надійшли поправки до законопроєкту про сільське господарство, які також забороняють описувати немолочні товари як "подібні" або "на кшталт" молока, масла або сиру. Дебати щодо поправок відбудуться цього тижня.

Фермери кажуть, що заходи необхідні для захисту споживачів від введення в оману. Медичні групи, екологи та компанії, що виробляють вегетаріанські продукти, вважають, що це буде кроком назад у досягненні цілей блоку щодо охорони навколишнього середовища та охорони здоров'я.

Європарламент не може самостійно накладати зміни, але повинен визначити свою позицію напередодні переговорів із країнами-членами блоку.

Згідно з однією із запропонованих поправок, такі терміни, як стейк, ковбаса, ескалоп і гамбургер, будуть дозволені лише для продуктів, що містять м'ясо.

Європейський суд уже три роки тому заборонив вживати словосполучення "соєве молоко" та "веганський сир". Такі терміни, як молоко, вершки, масло, сир та йогурт, не можна використовувати для немолочних продуктів. Запропонована поправка піде далі, забороняючи продавцям рослинної їжі порівнювати їх з молочними продуктами такими словами, як "стиль", "тип", "метод" або "схоже".

Європейська асоціація фермерів Copa Cogeca каже, що ЄС повинен покласти край "сюрреалістичним" описам. Він стверджує, що потурання таким термінам, як "вегетаріанський бургер", відкрило скриньку Пандори, яка заплутала споживачів та завдала шкоди фермерам.

Група прихильників рослинної їжі, включаючи виробників Unilever та Ikea, а також Європейську медичну асоціацію, назвала пропозиції "непропорційними та невідповідними поточному клімату".