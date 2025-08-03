В Германии одно из министерств отказалось от политики поддержки вегетарианства

Министерство сельского хозяйства Германии вернуло мясо в меню официальных мероприятий, отменив провегетарианскую политику своих предшественников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава ведомства Алоис Райнер, которого цитирует dpa.

По его словам, в меню будут отдавать предпочтение мясу местного производства.

Райнер является членом парламента от ХСС, входящей в правящую коалицию, которая пришла к власти в начале мая под руководством канцлера-христианского демократа Фридриха Мерца.

Его предшественник, представитель партии "Зеленые" Джем Оздемир, распорядился подавать вегетарианские блюда на официальных мероприятиях, причем они должны были быть на 100% органическими.

Райнер отрицал, что начинает культурную войну.

"Конечно, я понимаю их подход. Если вы хотите быть вегетарианцем, это нормально. Так же нормально быть веганом", – сказал он.

Райнер добавил, что не в его стиле указывать людям, что им есть.

"Еда должна быть вкусной и свежей – тогда все в порядке", – резюмировал министр.

Напомним, в октябре прошлого года Суд ЕС постановил, что веганские сосиски и бургеры имеют такое же право на свои названия, как и их мясные аналоги.

Еще в 2020 году европейские фермеры обращались с призывом к Европарламенту запретить ресторанам и магазинам продавать продукты с названиями типа "вегетарианские гамбургеры" или "веганская колбаса", по результатам голосования эту инициативу отклонили.