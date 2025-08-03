WSJ розповіло про епізоди, які негативно вплинули на репутацію глави Пентагону

Серія промахів міністра оборони Піта Гегсета викликала внутрішні розбрати в Пентагоні і викликала занепокоєння деяких республіканців у Конгресі з приводу його здатності керувати відомством.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Нинішні і колишні співробітники американського оборонного відомства розповідають, що корінь проблем Гегсета криється в браку управлінського досвіду такою великою організацією як Пентагон.

Як зазначено, Гегсет мав конфлікти з високопоставленими генералами і звільнив трьох старших помічників, які дуже подобалися Білому дому.

Деякі республіканські законодавці стурбовані тим, що втрата Гегсетом своїх найближчих помічників зробила його особливо некомпетентним для керівництва Міністерством оборони.

"Якщо подивитися на загальну плинність кадрів і відсутність послідовності в управлінні, то, на мою думку, це тривожний сигнал", – сказав сенатор-республіканець Том Тілліс.

Водночас, за даними видання, наразі немає жодних ознак того, що Гегсет перебуває під загрозою втратити посаду. Йому особисто симпатизує президент Дональд Трамп, який був особливо задоволений успішними ударами США по іранських ядерних об'єктах.

Водночас видання вказує на серію епізодів, які негативно вплинули на репутацію глави Пентагону.

Серед них, зокрема, витік розвідувальної доповіді з попередніми даними про удар США по Ірану в червні, скандал з месенджером Signal, конфлікт з високопоставленими генералами, ситуація з припиненням допомоги Україні і той факт, що про це не був поінформований Трамп, перешкоджання підвищенню генерала Дугласа Сімса, недостатність військового бюджету США.

Поки одні нещадно критикують Гегсета, є й республіканці, які палко його захищають.

"Я вважаю, що міністр Гегсет зробив чудову роботу. Ви бачите, в якому напрямку ми рухаємося. Це правильний напрямок. Тож якщо йому потрібно заповнити вакансію в керівництві, він заповнить її за потреби", – заявив сенатор-республіканець Марквейн Маллін.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Гегсет непублічно обговорював можливість балотуватися на посаду губернатора штату Теннессі наступного року.