WSJ рассказало об эпизодах, которые негативно повлияли на репутацию главы Пентагона

Серия промахов министра обороны Пита Хегсета вызвала внутренние раздоры в Пентагоне и вызвала беспокойство некоторых республиканцев в Конгрессе по поводу его способности руководить ведомством.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Нынешние и бывшие сотрудники американского оборонного ведомства рассказывают, что корень проблем Хэгсета кроется в недостатке управленческого опыта в такой крупной организации как Пентагон.

Как отмечается, Хегсет имел конфликты с высокопоставленными генералами и уволил трех старших помощников, которые очень нравились Белому дому.

Некоторые республиканские законодатели обеспокоены тем, что потеря есвоих ближайших помощников сделала его особенно некомпетентным для руководства Министерством обороны.

"Если посмотреть на общую текучесть кадров и отсутствие последовательности в управлении, то, на мой взгляд, это тревожный сигнал", – сказал сенатор-республиканец Том Тиллис.

В то же время, по данным издания, пока нет никаких признаков того, что Хегсет находится под угрозой потери должности. Ему лично симпатизирует президент Дональд Трамп, который был особенно доволен успешными ударами США по иранским ядерным объектам.

В то же время издание указывает на серию эпизодов, которые негативно повлияли на репутацию главы Пентагона.

Среди них, в частности, утечка разведывательного доклада с предварительными данными об ударе США по Ирану в июне, скандал с мессенджером Signal, конфликт с высокопоставленными генералами, ситуация с прекращением помощи Украине и тот факт, что об этом не был проинформирован Трамп, препятствование повышению генерала Дугласа Симса, недостаточность военного бюджета США.

Пока одни беспощадно критикуют Хегсета, есть и республиканцы, которые горячо его защищают.

"Я считаю, что министр Хегсет проделал отличную работу. Вы видите, в каком направлении мы движемся. Это правильное направление. Поэтому, если ему нужно заполнить вакансию в руководстве, он заполнит ее при необходимости", – заявил сенатор-республиканец Марквейн Маллин.

Недавно СМИ сообщили, что Хегсет непублично обсуждал возможность баллотироваться на пост губернатора штата Теннесси в следующем году.