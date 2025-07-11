ЗМІ: республіканці хочуть глибшого розслідування самодіяльності Гегсета щодо України

Сенатори-республіканці заявляють, що повідомлення про те, що міністр оборони Піт Гегсет одноосібно заморозив поставки зброї в Україну без схвалення президента Дональда Трампа, викликають серйозні питання про рівень координації між Білим домом і Пентагоном і вимагають більш ретельного розслідування цього питання Конгресом.

Про це йдеться у публікації The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Законодавці з Республіканської партії заявляють, що замороження поставок зброї могло бути результатом "непорозуміння" між Трампом і Гегсетом.

Неназваний помічник сенатора-республіканця назвав це "явним провалом на багатьох рівнях".

Джерела видання в лавах республіканців попереджають, що якщо Гегсет або інші члени його команди вживуть заходів, спрямованих на навмисне обходження головнокомандувача, це створить серйозну проблему.

Сенатори-республіканці "стурбовані" повідомленнями про те, що Гегсет, можливо, кілька разів призупиняв поставки зброї в Україну без їхнього відома, і вони хочуть отримати детальну інформацію про те, хто в Пентагоні був причетний до заморожування поставок.

"Це проблема", – сказав один сенатор-республіканець, який побажав залишитися анонімним.

"Чути, що, можливо, були й інші призупинення або що це призупинення тривало довше, ніж нам відомо, для мене це тривожно", – сказав інший законодавець.

Однією з найгостріших критичних зауважень висловив сенатор-республіканець Том Тілліс, який в інтерв'ю CNN заявив, що рішення Гегсета про припинення поставок зброї Україні було "аматорським".

"Зараз, з плином часу, я думаю, що стало ясно, що він не справляється з обов'язками керівника великої, складної організації", – сказав сенатор.

Сенатор Лінді Грем заявив, що Конгрес повинен "дійти до суті" питання про те, хто і чому наказав заморозити поставки зброї.

Водночас сенатор-демократ Джек Рід вважає, що, судячи з усього, між Гегсетом і Трампом стався серйозний збій у комунікації. Це підтвердили і джерела в республіканських колах.

За словами співрозмовників, Гегсет діяв через неправильне розуміння того, що Трамп хотів зробити з цією зброєю.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Пентагон призупинив передання Україні частини артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, пославшись на необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз.

Раніше ЗМІ повідомили, що Піт Гегсет одноосібно розпорядився зупинити передачу Україні деяких типів озброєння попри результати військового аналізу, згідно з якими ці постачання не становитимуть загрози боєготовності США.

Він також не інформував Білий дім про своє рішення зупинити поставки зброї Україні до того, як це відбулося.

Вже 7 липня Трамп оголосив, що Сполучені Штати повинні надіслати Україні зброю для захисту. За даними ЗМІ, перед тим у розмові з президентом України він сказав Зеленському, що особисто не причетний до рішення про зупинку постачань.

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