ЗМІ: глава Пентагону обговорював можливу відставку, щоб піти у губернатори

Глава Пентагону Піт Гегсет непублічно обговорював можливість балотуватися на посаду губернатора штату Теннессі наступного року.

Про це телеканалу NBC News стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає телеканал, якщо Гегсет вирішить втілити ці плани в життя, це призведе до серйозної перестановки керівництва американського оборонного відомства.

Міністерство оборони забороняє цивільним службовцям балотуватися на політичні посади, а це означає, що Гегсет повинен буде піти у відставку, щоб балотуватись на посаду губернатора.

Офіційно речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що Гегсет "як і раніше, зосереджений виключно на роботі під керівництвом президента Трампа".

Тим часом один зі співрозмовників сказав, що їхня розмова з Гегсетом відбулася протягом останніх трьох тижнів і була серйозною, а не просто обміном думками. Інше джерело також схарактеризувало розмову як серйозну.

Обговорювалися питання, пов'язані з тим, що буде потрібно для участі у виборах. Один зі співрозмовників сказав, що вони обговорювали вимоги до кандидатів на пост губернатора Теннессі і шанси Гегсета на перемогу.

Інше джерело говорило з Гегсетом про реалії передвиборчої кампанії.

Люди, які розмовляли з Гегсетом, сказали, що він конкретно згадав про можливу передвиборчу кампанію на пост губернатора Теннессі, де він живе.

Наступного року в штаті пройдуть відкриті вибори губернатора, хоча існують вимоги до кандидатів, яким Гегсет, можливо, не відповідає.

Зрештою, за словами обох джерел, після розмов з Гегсетом залишилося незрозумілим, чи зважиться він на цей крок. Але обидва сказали, що він про це думав.

Водночас інші люди з оточення Гегсета сказали, що він не планує починати кампанію. Людина, яка розмовляла з міністром минулого тижня, запитала його про чутки, що він шукає можливості залишити посаду голови Пентагону.

За словами джерела, Гегсет "дуже, дуже чітко" дав зрозуміти, що не буде балотуватися, і навіть заперечив, що розглядає таку можливість.

За словами цієї людини, ця ідея "повністю знята з порядку денного".

Нагадаємо, у червні в Конгресі США назвали Гегсета "ганьбою" для США і закликали "забиратися до біса".

Перед тим Гегсету влаштували серію незручних питань у Сенаті, у тому числі щодо російсько-української війни.