Канцлер Німеччини обурився кадрами виснажених ізраїльських заручників

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав оприлюднені ХАМАС кадри з ізраїльськими заручниками доказом того, чому угруповання не повинне отримати жодної ролі у політичному управлінні палестинців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X.

Мерц заявив, що обурений кадрами з заручниками Евіатаром Давідом та Ромом Браславським, які досі залишаються у руках ХАМАС.

Ich bin entsetzt über die Bilder von Evyatar David und Rom Braslavski. Die Hamas quält Geiseln, terrorisiert Israel und nutzt Gazas Bevölkerung als Schutzschild.



Die Bilder zeigen: Die Hamas darf in der Zukunft von Gaza keine Rolle spielen. (1/2) – Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 3, 2025

"ХАМАС катує заручників, тероризує Ізраїль і використовує населення сектора Гази як людський щит. Ці кадри демонструють, чому ХАМАС не повинен відігравати ніякої ролі у майбутньому сектора Гази", – заявив канцлер.

Він також наголосив, що звільнення усіх заручників буде передумовою для домовленості про перемир’я, а також зазначив, що Ізраїль зі свого боку має забезпечити доступ у регіон гуманітарної допомоги.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав кадри нестерпними і заявив, що в рамках майбутнього врегулювання ХАМАС має бути роззброєний і не може бути допущений до будь-яких форм управління життям палестинців.

Нагадаємо, цього тижня Франція та Німеччина почали скидати з повітря допомогу для цивільного населення у секторі Гази.

Також низка західних держав, зокрема Франція і Британія, заявили про готовність визнати Палестину як державу.