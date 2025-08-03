Канцлер Германии возмутился кадрами истощенных израильских заложников

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал обнародованные ХАМАС кадры с израильскими заложниками доказательством того, почему группировка не должна получить никакой роли в политическом управлении палестинцами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X.

Мерц заявил, что возмущен кадрами с заложниками Эвиатаром Давидом и Ромом Браславским, которые до сих пор остаются в руках ХАМАС.

Ich bin entsetzt über die Bilder von Evyatar David und Rom Braslavski. Die Hamas quält Geiseln, terrorisiert Israel und nutzt Gazas Bevölkerung als Schutzschild.



Die Bilder zeigen: Die Hamas darf in der Zukunft von Gaza keine Rolle spielen. (1/2) – Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 3, 2025

"ХАМАС пытает заложников, терроризирует Израиль и использует население сектора Газа в качестве живого щита. Эти кадры демонстрируют, почему ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем сектора Газа", – заявил канцлер.

Он также подчеркнул, что освобождение всех заложников будет предпосылкой для соглашения о перемирии, а также отметил, что Израиль со своей стороны должен обеспечить доступ в регион гуманитарной помощи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал кадры невыносимыми и заявил, что в рамках будущего урегулирования ХАМАС должен быть разоружен и не может быть допущен к каким-либо формам управления жизнью палестинцев.

Напомним, на этой неделе Франция и Германия начали сбрасывать с воздуха помощь для гражданского населения в секторе Газа.

Также ряд западных государств, в частности Франция и Великобритания, заявили о готовности признать Палестину как государство.