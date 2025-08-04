Трамп рассказал, когда Уиткофф поедет в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф приедет с визитом в Россию на этой неделе – 6 или 7 августа.

Об этом американский президент сказал в общении с журналистами, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий Трампа свидетельствует о том, что визит Уиткоффа состоится незадолго до истечения дедлайна, который глава Белого дома дал кремлевскому правителю Владимиру Путину, и срок которого истекает 8 августа.

Отвечая на вопрос журналистов о поездке Уиткоффа в Россию, Трамп отметил: "По-видимому, на следующей неделе, в среду или четверг (Уиткофф. – Ред.) поедет в Россию. Они хотели бы с ним встретиться. Они попросили о встрече".

На вопрос, что Россия может сделать, чтобы избежать угрозы санкций, президент США ответил: "Заключить соглашение, которое положит конец убийствам людей".

Напомним, 28 июля Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

Перед этим Трамп заявил о своем разочаровании Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для мира в Украине.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер высказывал убеждение, что американский президент может остановить способность России финансировать войну.