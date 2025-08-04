У Литві весь уряд йде у відставку слідом за прем’єром

У Литві на тлі рішення прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса подати у відставку через низку скандалів піде увесь уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Вранці у понеділок, 4 серпня, литовський уряд збереться на засідання для ухвалення постанови про відставку.

Це буде останнє засідання уряду під головуванням Палуцкаса.

Після цього чинний прем'єр-міністр подасть президенту Гітанасу Науседі прохання про відставку. Після підписання ним відповідного указу весь склад уряду буде відправлений у відставку.

Потім президент зможе призначити одного з міністрів виконувачем обов'язків прем'єр-міністра до формування нового уряду.

Після того як президія керівної Соціал-демократичної партії визначиться з кандидатурою нового прем'єр-міністра, їй належить обговорити її з Науседою.

Після цього президент представить кандидата Сейму, який має ухвалити рішення щодо кандидатури нового прем'єр-міністра не пізніше ніж через тиждень після його представлення.

Нагадаємо, 31 липня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Палуцкас оголосив про свою відставку.

Як відомо, в Литві розгорілась низка скандалів навколо Палуцкаса, коли журналісти розкрили його підозрілі ділові звʼязки. На підставі цього Генпрокуратура Литви доручила Службі спеціальних розслідувань з'ясувати їхні обставини.

На тлі цих скандалів у Литві падав рейтинг довіри до прем’єр-міністра і очолюваного ним уряду. А Науседа дав Палуцкасу два тижні для пояснення звинувачень.

Детальніше читайте у статті: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви